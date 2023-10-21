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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüs yangını

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İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda park halindeki, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs alev alev yandı.

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, peronların alt kısmında bulunan park halindeki bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler saniyeler içinde otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangın sonrası otobüste maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Etiketler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otogar otobüs yolcu otobüsü yangın
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