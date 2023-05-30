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16 yaşında katil oldu

16 yaşında katil oldu
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir çocuk av tüfeğiyle arkadaşını vurarak öldürdü.

Diyarbakır Şehir Stadyumu yakınında dün akşam 16 yaşındaki M.E. (16), av tüfeğiyle arkadaşı H.B'yi (19) yaraladı.

Ağır yaralanan H.B, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.E'yi gözaltına aldı.

AA

Etiketler diyarbakır kayapınar av tüfeğii
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