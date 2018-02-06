16 yaşındaki kız çocuğuna akraba tacizi

BOLU'da, ablasının eve temizliğe yardım etmesi için çağırdığı uzaktan akrabası 16 yaşındaki S.D.ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 17 yaşındaki C.D. ilk duruşmada kuvvetli suç şüphesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2016 yılının Haziran ayında meydana geldi. İddiaya göre C.D.nin ablası akrabaları olan S.D. isimli genç kızı ev temizliğine yardımcı olması için evlerine çağırdı. Temizlik bittikten sonra S.D. gece evde kaldı. Ertesi gün S.D. evde yalnız olduğu ve odada giyindiği sırada akrabası olan C.D. odaya girip genç kıza cinsel saldırıda bulundu. C.D. daha sonra S.D.yi olayı kimseye anlatmaması konusunda tehdit etti. Genç kız olayın yaşanmasından 6 ay sonra ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan S.D. olayı polise ve ailesine anlattı. Tutuksuz C.D. hakkında, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya mağdur S.D., tutuksuz sanık C.D. ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan C.D. İlişkiye girdim ama zorlama olmadı. Kendi rızasıyla ilişki gerçekleşti. Olay günü evde ablam ile temizlik yaptılar. Sabah ablam gidince evde yalnız kaldık. Aramızda yakınlaşma oldu ve cinsel birliktelik yaşadık dedi.



Mağdur S.D. ise C.D.nin ablası sabah erken saatte işe gidince evde yalnız kaldık. Ben de C. ağabeye beni eve bırakmasını söyledim. O da Tamam dedi. Ben odada üzerimi değiştirirken bana aniden saldırdı. Karşı koyamadım. Ramazan ayı olduğu için oruçluydum. Ama o onun oruçlu olup olmadığını bilmiyorum. Kimseye söylememem konusunda beni tehdit etti. Ben de korkumdan kimseye söyleyemedim. Olaydan 6 ay sonra daha fazla dayanamadım ve intihar etmeye çalıştım. Olay böyle duyuldu dedi.



Alınan ifadelerin ardından mahkeme heyeti sanık C.D.nin kuvvetli suç şüphesi nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenilmesi için ertelendi.