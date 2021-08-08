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17 yaşındaki Deniz'den kahreden haber

17 yaşındaki Deniz'den kahreden haber

Gaziantep'te, raylardan karşıya geçmek isterken düşünce tramvayın çarpmasıyla yaralanan 17 yaşındaki genç kız, 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 30 Temmuz'da İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaförde çalışan Deniz E., karşıya geçmek isterken tramvay hattındaki raylara ayağı takılıp yere düştü. Bu sırada gelen tramvayın çarpmasıyla altında kalan E., yaralandı.

Durumu fark edenlerin çağırdığı ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Deniz E., yoğun bakımda tedaviye alındı.

Deniz E., 10 günün sonunda, bu sabah, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan E.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

DHA

Etiketler gaziantep tramvay
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