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  4. 2 bin 71 işletmeye koronavirüs cezası!

2 bin 71 işletmeye koronavirüs cezası!

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs kısıtlamaları dahilinde yaptığı denetimlerde tedbirlere aykırı davranan işletmelere cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "6 bin 46’sı; vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere toplam 77 bin 895 personelin katıldığı denetimlerde, ülke genelindeki 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu kontrol edildi. Denetimlerde; 1.260 iş yeri/işletme ile 2 bin 425 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Denetimlerde 1.785 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken; 2 bin 71 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı." denildi.

 

Etiketler koronavirüs ceza zabıta içişleri bakanlığı polis denetim tedbir
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