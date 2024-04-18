205 milyon TL'lik bir banka çalışanı vurgunu iddiası daha

Antalya'da bir özel bankanın şubesinde, müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalınmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şube müdürü, müdür yardımcısı ve 2 banka personelinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklandı.

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin adının karıştığı dolandırıcılık olayı gündemdeki yerini korurken, bir özel bankanın genel müdürlük uzmanları tarafından yapılan incelemeler sırasında bankanın Side Şube Müdür Yardımcısı U.E.'in hesabında olağan dışı hareketlilik tespit edilince müfettiş görevlendirildi.

Banka müfettişleri, nisan ayı başında şubeye gelerek soruşturma gerçekleştirdi. Müfettişlerin yaptığı inceleme ve soruşturma sonucunda U.E.'in, 2021 yılından Nisan 2024'e kadar müşterilerin hesaplarından parça parça toplam 205 milyon lirayı tanıdığı kişilere aktardığı tespit edildi. Bu kişilerin daha sonra paraları, yeniden U.E.'in hesabına gönderdiği belirlendi.

KRİPTO PARA BORSASINDA KAYBETMİŞ

Bankanın, suç duyurusunda bulunması sonrası Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ekibi, şube müdürü Rahşan Eylem Bulut, müdür yardımcısı U.E. ve 2 banka personeli ile U.E.'in yakın arkadaşı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi, 6 Nisan'da gözaltına aldı.

Şüphelilerden U.E. ifadesinde; 2021 yılından bu yana müşterilerin hesabından fark edilmeyecek şekilde paraları alıp, arkadaşlarına gönderdiğini, daha sonra bu paraların kendi hesabına geri geldiğini, toplanan paraları yurt dışında sanal bahis sitelerinde ve kripto para borsalarında kaybettiğini söylediği öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, 8 Nisan'da adliyeye sevk edildi. İfadeleri sonrası şüpheliler, tutuklandı.

DHA