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227 Afgan göçmen sınır dışı edildi

227 Afgan göçmen sınır dışı edildi
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Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Kaçak göçmenlerin önce Türkiye, sonra da Avrupa hayali yine suya düştü. Sınır dışı operasyonlarını kararlılıkla sürdüren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bu kez 227 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Türkiye'den çıkış günü
Göçmenler, Ağrı İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Burada belirlenen süre zarfından kalan göçmenler için bugün geri dönme günü oldu.

Hepsi sınır dışı edildi
227 Afgan göçmen, merkezden alınarak, minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Jandarma ve İl Göç İdaresi personelinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek salona alınan düzensiz göçmenlerin tek tek sınır dışı işlemleri yapıldı.

227 göçmen uçakla Afganistan'a uçtu
Göçmenler daha sonra uçakla Afganistan'a gönderildi.

Etiketler afgan göçmen sınır dışı
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