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3 gündür aranan yaşlı adam evine dönerken bulundu

3 gündür aranan yaşlı adam evine dönerken bulundu
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam, bugün evine dönerken yolda ekipler tarafından bulundu.

Kandıra ilçesi Ağaçağıl Dereli Mahallesi'nde yaşayan Salih A. (77), cumartesi günü fındıklığa gittiğini söyleyerek evden çıktı. Cep telefonu kullanmayan A.'dan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede AFAD, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması başlattı. Birçok gönüllü dernek temsilcisinin de katıldığı arama çalışmaları aralıksız sürerken, Salih A. bugün evine dönerken mahalle girişinde ekipler tarafından bulundu. Bunun üzerine arama çalışması sonlandırdı. Salih A., gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Üniversitesi'ne götürüldü.

Jandarma, Salih A.'un 3 gündür nerede olduğunu tespit etmek için araştırma başlattı.

Etiketler kocaeli kandıra kayıp adam
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