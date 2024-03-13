3 ilimiz peş peşe depremlerle sarsıldı

Geçen sene meydana gelen asrın felaketinin ardından Türkiye genelindeki sismik hareketlilik devam ediyor. Yeni gün Çanakkale, Hakkari ve Sivas'ta peş peşe meydana gelen 3 ayrı depremle başladı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'de artan sismik hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.

Çanakkale, Hakkari ve Sivas sarsıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklündeki depremin ardından süren artçılar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Son olarak Dün akşam saat 22.59 sularında Biga’da bir sarsıntı meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde akşam başlayan sarsıntılar gece boyu sürdü. Ufak çaplı depremleri hisseden bölge halkı korku yaşadı. Son olarak saat 01.00 sularında merkez üssü Gürün'de bir deprem oldu. AFAD büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu.

Hakkari'de son günlerde sık sık meydana gelen depremler bölge halkını paniğe soktu. Bölgede artçı depremler devam ederken, AFAD'dan açıklama geldi.

Verilere göre saat 18.57'de, 1.7 şiddetinde, 7,0 km derinlikte; saat 20.57'de, 2.9 büyüklüğünde, 7,4 km derinlikte ve saat 23.16'da, 2.1 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte olduğu belirtilen 3 artçı deprem meydana geldi.

Öte yandan, bölge halkından alınan bilgilere göre deprem daha çok ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde hissediliyor.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...