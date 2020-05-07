3 teröristin öldürüldüğü operasyon anı kamerada

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonun devam ettiğini açıkladı. Bölge kırsalında gizlenen teröristlerin yapılan bombardıman ile etkisiz hale getirildiği anlar kameralara yansıdı. Savaş uçakları tarafından atılan bombaların ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken o anlar çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.