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  4. 30 liralık cinayet! Hurdacının katili patronu çıktı

30 liralık cinayet! Hurdacının katili patronu çıktı

30 liralık cinayet! Hurdacının katili patronu çıktı

Mersin'de 11 yıl önce öldürülen hurdacı Mehmet T.'nin (30) hurda işinde patronu olan S.Y. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 6 Ocak 2011'de  Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi'nde meydana geldi. Başına sert Cinayet Büro Amirliğince faili meçhul cinayet dosyası tekrardan incelendi. Mehmet T.'in hurdacılık yaptığı tespit edilip, olay tarihinde kent genelinde hurdacılık yapan ve onun arkadaş çevresi olan çok sayıda kişiyle görüşmeler yapıldı. HTS incelemeleri, saha çalışmaları ve alınan tanık ifadeleri neticesi elde edilen bilgilere göre olayın olduğu yer, şüpheli S. Y ile Mehmet.T.’in geliş gidiş yolları tespit edilerek, güzergahtaki çok sayıda mahalleli ile görüşme yapıldı.

MUŞ'TA YAKALANDI

Görüşmelerin ardından, Mehmet T.'nin o dönem hurda işinde patronu olan S.Y. ile arasındaki 30 TL'lik alacak konusu yüzünden çıkan tartışma sonrası darbedildiği ve beyin kanamasından öldüğü tespit edildi. Olaydan 1 yıl sonra kentten ayrılan S.Y., Muş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 

DHA

Etiketler mersin hurdacı cinayeti katil
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