35 lira için kuzenini öldürdü !

31 Ağustos günü İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, dayı-hala oğlu H.Ç. (19) ile M.B. (21) çiçek satmak için gittikleri İstanbul'da bir kişiyle görüştü. İki kuzen aynı kişiye gülü satmak istedi ancak vatandaş 35 lira vererek gülü M.B.'dan aldı. Bunun üzerine Ç., "O gülü ben satacaktım para benim hakkım, çabuk parayı bana ver" dedi. Ancak B., "Gülü ben sattım adam benden aldı parayı veremem" dedi. Bunun üzerine Ç. ile B. arasında kavga başladı. Kavgada B., yanında bulunan maket bıçak ile Ç.'ı bıçakladı. B., kuzeni kanlar içinde kalınca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polislere de "Baliciler önümüzü kesti bizden para istediler vermeyince H.Ç.'ı bıçaklayıp kaçtılar" dedi. Daha sonra B. ambulans ile Ç.'ın götürüldüğü Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Ameliyata alınan Ç. bir süre sonra hayatını kaybetti.

MEZARI BAŞINDA DUA ETTİ

İstanbul polisi de katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Ç.'ın cenazesi yakınları tarafından alınıp Adana'ya getirilerek 1 Eylül günü Kürkçüler Mezarlığında toprağa verildi. Olayın ardından şoka giren B., otostop çekerek Adana'ya dönmeye karar verdi. 3 Eylül'de Adana'ya gelen B., Ç.'ın mezarına gitti. B., Ç.'ın mezarı başında önce dua etti. B. daha sonra da öldürdüğü kuzenine seslenerek şunları söylemişti:

"Böyle olmasını kimse istemezdi, ne diyeceğimi bilmiyorum. Keşke ben ölseydim de sana bir şey olmasaydı. Benden yana hakkım varsa helal olsun sen de bana hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol" dedi. Bu anlar B.'ın arkadaşları tarafından da kayıt altına alındı.

VİCDAN YAPIP TESLİM OLMAYA GİTTİ

B. kuzeninin mezarını görünce vicdan yapıp teslim olmaya gitti. Mezarlıktan çıkan B. polis merkezine giderek, İstanbul'da kuzenini öldürdüğünü, mezarına gidip dua edince vicdan yaptığını, teslim olduğunu söyledi. İfadesi alınan B., daha sonra adliyeye sevk edildi. B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

KUZENİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

B.'ın kuzenini öldürmeden 15 dakika önce çiçek sattıkları Beyoğlu'nda onu cep telefonu ile görüntülediği de ortaya çıktı. B. görüntü çekerken, Ç. ise görüntüdeki binaların kendisinin olduğunu söylüyor.