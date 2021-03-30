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  4. 4 gün önce kaybolan Rabia'dan iyi haber

4 gün önce kaybolan Rabia'dan iyi haber

Kahramanmaraş'ta 4 gün önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Rabia P., polis ekipleri tarafından sağ sağlim bulundu. Rabia P., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna teslim edildi.

Bursa'da 2 yıldır kaldığı Aile, Çalış ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden babası Mehmet P. tarafından alınarak Kahramanmaraş'a getirilen Rabia P., cuma günü markette gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Aradan saatler geçmesine rağmen genç kız eve dönmeyince ailesi polisten yardım istedi. Çocuk Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Dün öğle saatlerinde özellikle park ve bahçeler ile metruk binalarda aramalarını yoğunlaştıran ekipleri 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gören Rabia P., yürüyerek uzaklaşmak istedi. Ekipler, hemen genç kızın peşine düşerek yakaladı. Rabia P.’nin bu süre zarfında sokaklarda yattığı belirtildi.

Rabia P., emniyetteki işlemlerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna teslim edildi.

 

DHA

Etiketler kahramanmaraş kayıp kız rabia
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