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  4. 4. kattan kendini aşağı bıraktı! Dehşet anları kamerada

4. kattan kendini aşağı bıraktı! Dehşet anları kamerada

Sinop'ta bunalıma giren bir kişi, 4. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sinop Ayancık'ta meydana geldi. Bunalıma giren genç, kendini 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren T.Ü. evlerinin 4. katındaki balkonundan sarkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin olay anında yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi.

O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendini aşağı atarak ağır yaralanan T.Ü. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

İHA

Etiketler sinop intihar girişimi
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