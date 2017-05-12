5 yıldızlı otelde ölümde tazminat kararı !

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, 6 yıl önce, staj için gittiği 5 yıldızlı otelde karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen lise öğrencisi 16 yaşındaki Muhammet İsa Soysal için mahkeme 471 bin lira tazminata hükmetti.

Muhammet İsa Soysal, Ceyhan Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nde okurken, Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde staj yaptığı 5 yıldızlı otelin lojmanında 3 Mayıs 2011’de mazotla çalışan sıcak su kazanının tahliye bacasındaki delikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü. Aynı olayda lojmanda kalan 10 stajyer öğrenci de zehirli gazdan etkilenip, kaldırıldıkları hastanede yapılan tedaviyle kurtuldu.

Bodrum’a gelerek ölen oğlunun cenazesini alan acılı baba inşaat ustası Ömür Soysal ve ev hanımı eşi 42 yaşındaki Sevgi Soysal, sonrasında ise İstanbul Barosu üyesi avukat Sami Güleçyüz ile birlikte Bodrum 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Açılan davanın 20’nci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya baba Ömür Soysal, avukat Sami Güleçyüz, Soysal’ın halası Meryem Karaduman ve eşi Erdal Karaduman ile davalı otelin işletmecisi Hez- May şirketinin avukatı Sema Kayserlioğlu katıldı.

Mahkeme, yarım saat süren duruşma sonunda şirketi tam kusurlu bularak 471 bin TL tazminata mahkum etti.

Duruşmadan sonra açıklama yapan ailenin avukatı Sami Güleçyüz, "Bu tür davalar örnek olmalı. Çünkü 16 yaşındaki bir çocuğu çalıştıracak iseniz onun yemesinden içmesinden kalacağı yerden sorumlusunuz. Çocukları tamamen sağlıksız bir ortamda kaçak olan bir çamaşırhanede yatırmak suçtur. Tamamen otel yöneticilerinin ihmali ve kusuruyla ölen bu çocuğa ödenecek tazminat elbette ki acıları dindirmeyecek, ancak belki başka canların yanmasına engel olacak. Ayrıca bu tür davalar, ABD mahkemelerinde görülseydi 1.5-2 milyon dolardan aşağı tazminat ödemesi olmazdı. Yine de sonuçtan memnunuz" dedi.

Baba Onur Soysal ise "Eşim o günden beri her gün oğlunun mezarına gidiyor, birçok gün kendisini mezarlıktan eve zor getiriyoruz. Psikolojik dengesi bozuldu. Kazakistan’da çalışıyordum, işlerim bozuldu. Bodrum’daki oteller güzeldir, iyidir dedik oğlumuzu staja gönderdik. Nereden bilebilirdik çamaşırhaneden bozma bir yerde yatıracaklarını. Benim yüreğim yandı. Annesi ve ben altı yıldır her gün ölüyoruz. Bu dava başka canların yanmaması, başka çocukların ölmemesi için umarım örnek olur. Turizm neferi olarak yetişsin diye gönderdiğimiz çocuklar yok yere ölmesinler" dedi.

Soysal’ın Halası Meryem Karaduman ise "Yeğenim turizmci olacaktı, ona çok emek verdik. Zeki, çalışkan çocuktu, nereden bilirdik depodan bozma bir yerde öleceğini. Staj yapacak çocukların yatacakları yerler, yedikleri yemekler sürekli denetlenmeli" dedi.

Hez-May A.Ş.’nin vekili Avukat Sema Kayserlioğlu ise, "Müvekkillerim zaten yaşanan olaydan çok üzgün bu duygularımızı aileye de ilettik. Biz kararı temyize göndereceğiz. Tazminata bir şey demiyoruz. Sadece tam kusurlu olarak şirketimizin gösterilmesine ve tazminatın tamamına mahkum edilmemize itiraz edeceğiz, çok üzgünüz" dedi.

Olayla ilgili olarak tutuksuz sanıklar makine mühendisi E.E. ile teknik servis sorumlusu Y.T. hakkında Bodrum 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasının ise devam ettiği belirtildi.