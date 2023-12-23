6 evladımız daha şehit düştü: 24 saatte 12 şehit!

Türkiye son 24 saatte gelen 12 şehit haberiyle sarsıldı. Bugün, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 asker şehit olurken Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamayla beraber şehit sayısı 12'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'ta 6 askerimizin şehit olduğu bildirilmişti. Bakanlığın, yaptığı son açıklamayla birlikte şehit sayısı 12'ye yükseldi.

Bakanlık ayrıca etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz."

29 hedef imha edildi

Öte yandan MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından hava harekatını "Şehitlerimiz için" notuyla duyurdu.

Paylaşımda, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

İmha edilen hedeflerde teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi gibi bölgeler yer alıyor.

Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığına da dikkat çekildi.