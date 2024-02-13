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  4. 7 ilde şafak baskını: Onlarca gözaltı var

7 ilde şafak baskını: Onlarca gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-39 operasyonlarıyla 7 suç örgütünün çökertildiğini ve 117 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 7 ilde düzenlenen 'Kafes-39' operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’KAFES-39’ operasyonlarında; İstanbul’da Budaklar Organize Suç örgütü ve Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım, Bilecik’te Melik Korkut, Kars’ta Mürsel Özağdaş, Konya’da Bülent Şimşek’in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor."

Etiketler suç örgütü operasyon gözaltı içişleri içişleri bakanlığı ali yerlikaya
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