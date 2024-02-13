7 ilde şafak baskını: Onlarca gözaltı var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-39 operasyonlarıyla 7 suç örgütünün çökertildiğini ve 117 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 7 ilde düzenlenen 'Kafes-39' operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’KAFES-39’ operasyonlarında; İstanbul’da Budaklar Organize Suç örgütü ve Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım, Bilecik’te Melik Korkut, Kars’ta Mürsel Özağdaş, Konya’da Bülent Şimşek’in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor."
7️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-39” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2024
❗️İstanbul’da BUDAKLAR Organize Suç örgütü ve
❗️Antalya’da Soner TAYYAR,
❗️Kocaeli’de Uğur ÖZGEN,
❗️Samsun’da Sadi YILDIRIM,
❗️Bilecik’te Melik KORKUT,
❗️Kars’ta Mürsel ÖZAĞDAŞ,
❗️Konya’da Bülent ŞİMŞEK'in ele… pic.twitter.com/dBbzKEwGre
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol