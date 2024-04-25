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  4. 7 ilde Türkiye'deki DEAŞ'lı teröristlere sabah baskını

7 ilde Türkiye'deki DEAŞ'lı teröristlere sabah baskını

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-29" operasyonlarında, 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 1422 operasyon düzenlendiğini, 2 bin 991 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 718'inin tutuklandığını, 566'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-29" operasyonlarında, 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-29" operasyonları düzenlendiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-29" operasyonlarında, 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyonlar sonucu, Hatay'da 10, Yalova'da 5, Konya'da 1, Yozgat'ta 3, Çanakkale'de 1, Sakarya'da 2, Tekirdağ'da 1 olmak üzere 23 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-29" operasyonlarında, 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Etiketler deaş IŞİD terör terörist operasyon baskın gözaltı
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