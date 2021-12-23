7 yaşında kalp yetmezliğinden öldü
Muğla'da ailesiyle birlikte yemek yediği sırada fenalaşan 7 yaşındaki ilkokul 1'incisi sınıf öğrencisi çocuk kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Muğla Menteşe'nin kırsal Kıran Mahallesindeki Kıran İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi E.U., dün saat 20.00 sıralarında ailesiyle birlikte yemek yediği sırada baygınlık geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri tarafından çocuğa ilk müdahalede bulunuldu.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uysal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Bir süredir tedavi gördüğü kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen E.U.'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. E.U.'ın cenazesi Kıran Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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