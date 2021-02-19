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  4. 19 Şubat 2021 16:28

7 yaşındaki Fatih'in korkunç ölümü!

Gaziantep'te yaşadığı evde av tüfeği ile oynayan 20 yaşındaki Ali K., dolu tüfeğin tetiğine yanlışlıkla dokunup 7 yaşındaki yeğenini vurdu.

7 yaşındaki Fatih'in korkunç ölümü!
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Olay, sabah saatlerinde Türktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ali K., sabah saatlerinde birlikte yaşadığı ağabeyinin evinde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Ali K., bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokununca tüfekten çıkan saçmalar odada uyuyan yeğeni Fatih K.'ye isabet etti. Silah sesiyle uyanan küçük çocuğun babası ve diğer aile fertleri, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük Fatih'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Fatih K.'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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