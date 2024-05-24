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73 yaşındaki karısını uykusunda öldürdü

73 yaşındaki karısını uykusunda öldürdü
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Erzurum'da 71 yaşındaki bir adam, gece tartıştığı 73 yaşındaki eşini sabah uyurken yatağında silahla vurarak öldürdü.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişi, karısını evde silahla öldürüp polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki Şenol Evler A Blok'ta meydana geldi.

Yaklaşık 2 yıldır aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen 3 çocuk sahibi H. ve H.C. çifti, yalnız yaşadıkları evde gece tartıştıktan sonra uyudu.

Sabah H.C., evdeki tabancayı alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Eşinin başına 2 el ateş edip öldüren C., bir süre bekleyip, dışarı çıktı.

C., cep telefonuyla polisi arayıp eşini öldürdüğünü belirterek teslim olmak istediğini söyledi.

Adrese gelen polis ekiplerine, evini gösterip teslim olan C., gözaltına alındı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, H. C.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından H.C.'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Olayı duyup gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.

Prostat kanseri olan H.C., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA, DHA

Etiketler erzurum cinayet katil kadın cinayeti
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