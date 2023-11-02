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  4. 8 katlı bina halatla çekerek yıktılar

8 katlı bina halatla çekerek yıktılar

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Hatay’ın Antakya ilçesinde 8 katlı bina iş makinesiyle halatla çekilerek yıkıldı. Binanın yerle bir olduğu anlarsa kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmasının yüzde 80 seviyesini geçtiği Antakya ilçesinde 8 katlı bina, iş makinesiyle halatla çekilerek yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlarsa kameraya yansıdı. Yıkım sorunsuz olarak gerçekleştirildi.

İHA

Etiketler hatay antakya hasarlı bina bina bina yıkımı yıkım anı
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