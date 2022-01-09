8'inci kattan düştü! Ölüme 10 metre kala mucizevi kurtuluş!

Bursa'da bir apartmanın 8. katındaki balkonunda dengesini kaybederek düşen genç kadın, zemine çakılmaya 10 metre kala bir balkonun çatısına takılı kalarak hayata tutundu.

Bursa'da 8'inci katta oturan Ç.Y. adlı kadın (37) dengesini kaybedip 3'üncü kattaki balkonun çatısına düştü. Genç kadın yere 10 metre kala düştüğü yerde mucizevi bir şekilde hayata tutundu. Ç.Y.'nin kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir apartmanın 8. katındaki balkonunda dengesini kaybederek düşen genç kadın, zemine çakılmaya 10 metre kala bir balkonun çatısına takılı kalarak hayata tutundu.

10 METRE KALA KURTULDU

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Toplu Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8. kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden Ç.Y. (37), balkon demirlerinden boşluğa doğru düşmeye başladı. Hızla aşağıya hareket eden Ç.Y., zemine çakılmaya 10 metre kala, apartmanın 3.katındaki balkonun çatısına düşerek yaralandı.

MUCİZEVİ KURTULUŞ

Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç ile 3. kattaki balkona çıkarak sağlık ekipleri ile birlikte Ç.Y.'ye müdahale etti. Bir apartman sakininin evine alınan Ç.Y.'ye ilk müdahale burada yapıldı. Daha sonra sedye ile sokağa çıkartılan Ç.Y., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının inanılmaz kurtuluşu vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Öte yandan, olay esnasında evde bulunan Ç.Y.'nin eşi Y.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (İHA)