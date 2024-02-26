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9 yaşındaki kızın ölümü intihar değil cinayet çıktı!

9 yaşındaki kızın ölümü intihar değil cinayet çıktı!
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Eskişehir'de 19 yıl önce 9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdiği iddia edilen baba tutuklandı.

Sivrihisar ilçesi Yukarı Kepen Mahallesi’nde yaşayan M.S.’nin 9 yaşındaki kızı, 2005 yılında evinde ölü bulundu. Tarladan eve geldiğini ve kızını asılı şekilde bulduğunu iddia eden M.S., olaydan 19 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından tekrar başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Tanık ifadelerine başvurularak yürütülen soruşturmada kızını öldürdüğü ve intihar süsü verdiği şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba M.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen baba M.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler eskişehir intihar cinayet
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