Kocaeli'deki abisini uykusunda öldüren zanlının, ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Emre T. (29) ile abisi Murat Can T. (32) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Uyuyan ağabeyi Murat Can T.'u bıçaklayarak öldüren Emre T. daha sonra evden kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T. şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. göz altına alındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

BOĞAZINI VE CİNSEL ORGANINI KESMİŞ

Cinayet gerçekleştiği anda kardeşlerin babasının markette alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin göz altına alınan Emre T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Emre T.'un abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

SİNİRLENİNCE ARAÇLA MAĞAZAYA GİRMİŞ

Emre T.'nin altı yıl önce bir mağazadan aldığı telefonunu arıza yapması üzerine tekrardan mağazaya gittiği sıkıntısının çözülmemesine üzerine sinirlenerek kamyonla mağazanın duvarına çarptığı öğrenildi.

İHA