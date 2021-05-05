Ablasını döven eniştesini bu sözlerden dolayı öldürmüş!

Adana’da tartıştığı kayınbiraderi Mesut Y.'yi pompalı tüfekle öldüren şahsın kan donduran ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 1 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Mesut Y. ile eniştesi Mehmet O. arasında telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mahalledeki tren hattı yakınında buluşan Y. ve Ongun arasında tartışma, burada devam etti. Tartışma sırasında Mehmet O., yanında getirdiği pompalı tüfekle Y.’a iki el ateş edip kaçtı. Göğsünden ve koltuk altından vurulan Y., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mesut Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet O. ile yanındaki ağabeyi Yusuf O.'u Şehit Erkut Akbay Mahallesi’ndeki evlerine düzenlenen baskında gözaltına aldı.

ABLASINI DARBETMEMESİNİ SÖYLEMİŞ

Tartışmanın, Mehmet O.'un eşi Feride O.'a sürekli şiddet uyguladığı, Mesut Y.’ın da eniştesine “Bir daha ablama şiddet uygularsan, seni yakarım” dediği için çıktığı belirtildi. Feride O.'un ifadesinde, “Çok kıskançtı. Çamaşır sermek için dışarı çıktığımda bile beni kıskanıyordu. Sürekli dövüyordu, hakaret ediyordu” dediği ifade edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet O. tutuklandı, ağabeyi Yusuf O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.