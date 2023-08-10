Acımız büyüyor! Şehit sayısı 6'ya yükseldi!

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan bir evladımız daha şehit düştü. Saldırıda şehit olan asker sayısı 6'ya yükseldi.

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü BTÖ mensuplarının taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bakanlık dün gece saatlerinde Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin de şehit olduğunu açıkladı.

MSB, bugün Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in de şehit olduğunu bildirerek acı haberi duyurdu.

Operasyon bölgesinde şehit sayısı altıya yükselirken Bakanlıktan Mustafa Sezer’e ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.