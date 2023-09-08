Adana'da atık lastik deposunda korkutan yangın

Adana'da atık lastik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi’ndeki atık lastik deposunda çıktı. Depodan duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekiplere yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.