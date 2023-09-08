  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Adana'da atık lastik deposunda korkutan yangın

Adana'da atık lastik deposunda korkutan yangın

Adana'da atık lastik deposunda korkutan yangın
Güncelleme:

Adana'da atık lastik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi’ndeki atık lastik deposunda çıktı. Depodan duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekiplere yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler yangın depo adana
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul’da gökten para yağdı: Binlerce Euro etrafa saçıldı
Kuzey Kore'nin ''ölüm makinesi'' ortaya çıktı
26 ildeki memur ve emekli maaşı anketi açıklandı
Grip değil, nezle değil, Covid değil... İşte başımızın yeni belası enfeksiyon!
AK Parti'nin anketinde dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı
Dayılarına kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayet kamerada
Bin 40 metrelik mağarada ölüm kalım savaşı!
Bu da ''öteki'' Türkiye'nin haberi: Sosyetik güzelin altın elbisesi olay oldu
Suudi Arabistan Ligi'ne yıldız yağdı! İşte yılın transferleri
OVP'den yeni konut kredisi kampanyası çıktı