İsrail-İran gerilimi hava trafiğini altüst etti

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası uçuşlarda aksaklıklar yaşanıyor. AJet’in ardından Pegasus Havayolları da, İran seferlerini 19 Haziran, Irak ve Ürdün seferlerini ise 17 Haziran’a kadar iptal ettiğini duyurdu. Bazı uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

İsrail’in gece saatlerinde İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından başta İran olmak üzere Irak ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı. Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Türk Havayolu şirketleri bu 3 ülkeye yaptığı seferleri iptal etti. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını artırması nedeniyle havayolu şirketlerinin, bazı Ortadoğu seferlerine farklı hava sahasındaki uçuş güzergahları planlanarak devam edileceği öğrenildi. Bu arada Lübnan’a yapılan seferlerle ilgili yeni bir karar alan havayolu şirketlerinin ülkeye sadece gündüz uçuş yapacakları bilgisi de edinildi.

BAZI UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI’NA İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Gece saatlerinde İsrail saldırıları nedeniyle Ortadoğu’ya sefer yapan bazı uçaklar başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Emirates Havayolları’nın Manchester-Dubai ve Londra-Dubai seferlerini yapan Airbus A380 tipi uçakları İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Türk Havayolu şirketlerinin İran seferlerini yapan uçakları da İstanbul ve Bakü’ye iniş yapmak zorunda kaldı.

PEGASUS UÇAĞI TEBRİZ’DE KALDI

İran’ın Tebriz kentine yapılan saldırılar ve İran Hava Sahası’nın kapatılması nedeniyle Pegasus uçağı Tebriz Havalimanı’nda kaldı. Edinilen bilgiye Mersin-Tebriz seferini yapan Pegasus uçağı Tebriz Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra saldırılar nedeniyle İran Hava Sahası kapatılmıştı. İsrail’in öğle saatlerinde Tebriz’e saldırmasının ardından gözler havalimanında kalan uçak ve uçuş ekibine çevrildi. Alınan bilgiye göre ekiplerin güvenli bir bölgede beklediği ve hava sahasının açılmasının ardından Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

3 ÜLKEYE SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Yaşananlar nedeniyle Pegasus Havayolları, Ortadoğu uçuşlarında sefer iptallerinin yaşandığını açıkladı. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Ortadoğu’da yaşanan olağanüstü durum sebebiyle İran seferlerimiz 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerimiz ise 16 Haziran 2025 tarihi dahil olmak üzere iptal edilmiştir. Lübnan seferlerimiz ise olası riskler gözönüne alınarak gün doğumundan sonra iniş yapacak şekilde planlanmaktadır. İran, Irak, Ürdün kalkışlı ve varışlı seferlerimizde seyahat planı olan misafirlerimize aşağıdaki ilave haklar sunulacaktır. Misafirlemiz 30 Haziran 2025 tarihine kadar olan uçuşlar için kesintisiz iptal, ücretsiz değişiklik veya açığa alma yapabilecektir. Bilet işlemleri, www.flypgs.com web sayfamızdan veya mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir" denildi.

DHA