  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail-İran gerilimi hava trafiğini altüst etti

İsrail-İran gerilimi hava trafiğini altüst etti

Güncelleme:

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası uçuşlarda aksaklıklar yaşanıyor. AJet’in ardından Pegasus Havayolları da, İran seferlerini 19 Haziran, Irak ve Ürdün seferlerini ise 17 Haziran’a kadar iptal ettiğini duyurdu. Bazı uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

İsrail’in gece saatlerinde İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından başta İran olmak üzere Irak ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı. Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Türk Havayolu şirketleri bu 3 ülkeye yaptığı seferleri iptal etti. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını artırması nedeniyle havayolu şirketlerinin, bazı Ortadoğu seferlerine farklı hava sahasındaki uçuş güzergahları planlanarak devam edileceği öğrenildi. Bu arada Lübnan’a yapılan seferlerle ilgili yeni bir karar alan havayolu şirketlerinin ülkeye sadece gündüz uçuş yapacakları bilgisi de edinildi.

BAZI UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI’NA İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Gece saatlerinde İsrail saldırıları nedeniyle Ortadoğu’ya sefer yapan bazı uçaklar başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Emirates Havayolları’nın Manchester-Dubai ve Londra-Dubai seferlerini yapan Airbus A380 tipi uçakları İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Türk Havayolu şirketlerinin İran seferlerini yapan uçakları da İstanbul ve Bakü’ye iniş yapmak zorunda kaldı.

PEGASUS UÇAĞI TEBRİZ’DE KALDI

İran’ın Tebriz kentine yapılan saldırılar ve İran Hava Sahası’nın kapatılması nedeniyle Pegasus uçağı Tebriz Havalimanı’nda kaldı. Edinilen bilgiye Mersin-Tebriz seferini yapan Pegasus uçağı Tebriz Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra saldırılar nedeniyle İran Hava Sahası kapatılmıştı. İsrail’in öğle saatlerinde Tebriz’e saldırmasının ardından gözler havalimanında kalan uçak ve uçuş ekibine çevrildi. Alınan bilgiye göre ekiplerin güvenli bir bölgede beklediği ve hava sahasının açılmasının ardından Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

3 ÜLKEYE SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Yaşananlar nedeniyle Pegasus Havayolları, Ortadoğu uçuşlarında sefer iptallerinin yaşandığını açıkladı. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Ortadoğu’da yaşanan olağanüstü durum sebebiyle İran seferlerimiz 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerimiz ise 16 Haziran 2025 tarihi dahil olmak üzere iptal edilmiştir. Lübnan seferlerimiz ise olası riskler gözönüne alınarak gün doğumundan sonra iniş yapacak şekilde planlanmaktadır. İran, Irak, Ürdün kalkışlı ve varışlı seferlerimizde seyahat planı olan misafirlerimize aşağıdaki ilave haklar sunulacaktır. Misafirlemiz 30 Haziran 2025 tarihine kadar olan uçuşlar için kesintisiz iptal, ücretsiz değişiklik veya açığa alma yapabilecektir. Bilet işlemleri, www.flypgs.com web sayfamızdan veya mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir" denildi.

AJet 3 ülkeye seferlerini durdurduAJet 3 ülkeye seferlerini durdurduGüncel

 

DHA

text-ad
Etiketler İsrail İran hava trafiği sefer uçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul'un suç ilçesi Esenyurt'taydı: ''Esenyurt, Esencılıs değildir'' İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul'un suç ilçesi Esenyurt'taydı: ''Esenyurt, Esencılıs değildir'' Piyasalar yangın yeri: Altın fiyatları tarihi rekorunu kırmanın eşiğine geldi! Piyasalar yangın yeri: Altın fiyatları tarihi rekorunu kırmanın eşiğine geldi! Trafik magandaları otoyolu savaş yerine çevirdi! Linç girişimi kamerada Trafik magandaları otoyolu savaş yerine çevirdi! Linç girişimi kamerada Yeşilçam efsanesi usta oyuncusundan kötü haber: Son hali ortaya çıktı... Yeşilçam efsanesi usta oyuncusundan kötü haber: Son hali ortaya çıktı... Türkiye'nin ünlü AVM'sinde ''adamına göre muamele'' kavgası Türkiye'nin ünlü AVM'sinde ''adamına göre muamele'' kavgası Türkiye'nin asırlık devi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin asırlık devi iflas bayrağını çekti Mazhar Alanson'un 62 yaşındaki eşi Biricik Suden 'Super Woman'' oldu! Mazhar Alanson'un 62 yaşındaki eşi Biricik Suden 'Super Woman'' oldu! İsrail, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nı öldürdü İsrail, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nı öldürdü Survivor'un en iddialı güzeli anne oldu: Bebeğiyle ilk pozu bu oldu Survivor'un en iddialı güzeli anne oldu: Bebeğiyle ilk pozu bu oldu TÜİK'in ardından SGK da mahkemelik oldu: Emeklilerin maaşlarını 35 bin TL'ye yükselebilir! TÜİK'in ardından SGK da mahkemelik oldu: Emeklilerin maaşlarını 35 bin TL'ye yükselebilir!
Silivri'deki İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulduğu ortaya çıktı Silivri'deki İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulduğu ortaya çıktı Netanyahu İran'a açtığı savaşın bitmesi için şartını açıkladı! Netanyahu İran'a açtığı savaşın bitmesi için şartını açıkladı! Tacizcisini öldüren 17 yaşındaki liseli kız öğrencinin cezası bozuldu Tacizcisini öldüren 17 yaşındaki liseli kız öğrencinin cezası bozuldu Eski rektör yardımcısı ve dekanın profesörlüğü iptal edildi Eski rektör yardımcısı ve dekanın profesörlüğü iptal edildi Ünlü oyuncudan olay olan itiraf: ''Eşim beni çırılçıplak görünce bu ne diye çığlık attı'' Ünlü oyuncudan olay olan itiraf: ''Eşim beni çırılçıplak görünce bu ne diye çığlık attı'' La Casa De Papel'in Tokyo'sunun dönüşü muhteşem oldu! La Casa De Papel'in Tokyo'sunun dönüşü muhteşem oldu! Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti Türkiye'nin bir antik sırrı daha kapılarını ziyaretçilerine açıyor Türkiye'nin bir antik sırrı daha kapılarını ziyaretçilerine açıyor Osimhen'in Al-Hilal'i reddedip, Galatasaray'a neden hala ''evet'' demediği belli oldu Osimhen'in Al-Hilal'i reddedip, Galatasaray'a neden hala ''evet'' demediği belli oldu Karabük Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeki siyahi öğrenciler olay oldu Karabük Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeki siyahi öğrenciler olay oldu