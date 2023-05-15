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Adana'da dehşet! Boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Adana'da dehşet! Boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
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Adana'da hurma bahçesinde çalıların arasında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 328 Sokak'taki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü saptandı. Cesedin, beyaz eşya tamircisi Emrah B. (35) olduğu belirlendi. Emrah B.'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. B.'ın yakınları morgun önünde gözyaşı döktü. Emrah B.’ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

DHA

Etiketler hurma bahçesi erkek cesedi cinayet
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