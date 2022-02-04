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Adana'da fabrika yangını! Fabrika alev topuna döndü

Adana’da hijyenik ürünler üreten fabrikanın deposunda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangında fabrika adeta alev topuna döndü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir hijyenik ürünleri üreten fabrikanın deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın güvenliği depo kısmından dumanların yükseldiği görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada kıvılcımlar biranda büyüyerek alev topuna dönüştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye etmeye başladı. Ancak içerideki hijyenik ürünlerinde bulunan kimyasallardan dolayı yangın büyüyerek depoyu tamamen sardı. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak etrafta bulunan fabrikalara sıçramasını önledi.

 

Etiketler adana fabrika yangın yangın çıktı
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