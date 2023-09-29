Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kozan'a bağlı Gökgöz Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

İHA