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Adana'daki antik kentte hazine bulundu

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Adana'da bulunan 7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda içi altın ve sikke dolu küp bulundu.

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmasında içinde sikke, altın ve ziynet eşyalarının yer aldığı küp bulundu.

Adana'da UNESCO tarafından 'Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde süren kazı çalışmaları sırasında bulunan küp ile büyük bir heyecan yaşandı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı, kazı ekibi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla kayıt altına alınan buluntular, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Bulunan küpün 30x50 santimetre büyüklüğünde olduğu ve ağzının deri ile kapalı olduğu ileri sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Adana'da bulunan 7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda içi altın ve sikke dolu küp bulundu.

Adana'da antik kentte bulunan "küp" heyecanla karşılandı

Adana’nın Kozan ilçesinde Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılar sırasında bulunan hazine, bölgede heyecanla karşılandı.

Anavarza Antik Kenti'nin 34 yıl boyunca bekçiliğini yapan ve Anavarza’nın koruyucusu olarak sembol olan Türkiye’nin ilk kadın bekçisi Hatun Dilci’nin kızı ve oğlu, antik kentte bulunan sikke ve ziynet eşyalarının gün yüzüne çıkması ile büyük heyecan yaşadıklarını belirttiler. Hatun Dilci’nin kızı Şükriye Arıkan, bugün küp bulunduğu haberlerine sevindiklerini ifade ederek, “Çok sevinçliyiz. Bu vatanımız, Anavarza için çok hayırlı olur” dedi.

Hatun Dilci’nin oğlu Yücel Dilci ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bölgedeki kazı çalışmaları için teşekkür ederek, “Yıllardır yapılan kazı çalışmaları gibi zaman zaman değerli eserler bulunmakta. Kazı çalışmasında bir küp ve içinde ziynet eşyaları bulunmuş. Böyle değerli eşyaların bulunması, devletimize kazandırılması ile çok mutlu olduk” diye konuştu.

Etiketler adana hazine define altın dolu küp sikke altın Anavarza Antik Kenti
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