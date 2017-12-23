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  4. 23 Aralık 2017 17:37

Adil Öksüz'ün arkadaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı

FETÖ soruşturmasının en kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün trafik kazasında ölen arkadaşı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'ın tabutuna 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazılı havlu koydular.

Adil Öksüz'ün arkadaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı
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Düzce'de, trafik kazasında ölen FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün arkadaşı 57 yaşındaki Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'ın cenazesinde yakınlarının tabutun üstüne koyduğu havluda 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazısı dikkat çekti.
 
 Düzce'de, dün gece D-100 karayolunda aracını emniyet şeridine park edip yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'ın cenazesi Adapazarı'na getirildi.

Sakarya Üniversitesi'nden bu yıl emekli olan, geçen yıl FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hüdaverdi Adam'ın cenazesi öğleleyin kent merkezindeki Orhan Camii'ne getirildi.

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün arkadaşı olarak tanınan profesörün yakınları, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Hüdaverdi Adam'ın yakınları, eğitim camiasından çok sayıda isim ve çok sayıda kişi katıldı.

'DÜĞÜNÜMÜZE HOŞ GELDİNİZ'

Adam'ın yakınları cenazede tabutun üstünü 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazılı bir havlu örttü. Öğle namazı ve cenaze namazı boyunca tabut üzerinde duran havlu, cenaze kaldırılırken de aynı yerde durdu.

Emekli profesör kılınan cenaze namazının ardından Serdivan'ın Meşeli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

adil oksuz , Prof. Dr. Hüdaverdi Adam
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