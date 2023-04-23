  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Adli tıp teknikeri evinde ölü bulundu

Adli tıp teknikeri evinde ölü bulundu

Adli tıp teknikeri evinde ölü bulundu
Güncelleme:

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adli tıp teknikeri olarak görev yapan Fatih Ç. (20), evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Adli tıp teknikeri Fatih Ç.'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, Ç.'yi hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde Fatih Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih Ç. için bu yıl ocak ayında göreve başladığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından Ç.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. 

DHA

Etiketler ordu adli tıp teknikeri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''AK Parti seçimi kazanırsa dolar 40 lira olabilir''
TCG Anadolu demir aldı! Erdoğan ve vatandaşları selamladı
Bodrum'da küle dönen ormanlar 21 ay sonra görüntülendi
Bakan Soylu'dan Kızılay açıklaması: ''Bir cümle dahi gelmesine tahammül edemem''
Yağışlar devam edecek! 16 kent için sarı kodlu uyarı
Atatürk'ün çocuk sevgisi Genelkurmay arşivlerinde...
Ev sahiplerinin yeni ''kiracı çıkarma'' yöntemi pes dedirtti
Sürücülere ''bayram'' müjdesi! Akaryakıta indirim geliyor
İlk defa oy kullanacaklar hangi cumhurbaşkanı adayına oy verecek?
Bankaların mevduat faizi oranları rekor seviyede! İşte en yüksek faiz veren bankalar