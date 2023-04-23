Adli tıp teknikeri evinde ölü bulundu

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adli tıp teknikeri olarak görev yapan Fatih Ç. (20), evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Adli tıp teknikeri Fatih Ç.'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, Ç.'yi hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde Fatih Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih Ç. için bu yıl ocak ayında göreve başladığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından Ç.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

DHA