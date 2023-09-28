Adliye'de akıl almaz hırsızlık! Uyuşturucu, kripto para...

Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünden 6 kilo kokain maddesinin eksik olduğu anlaşılınca yürütülen soruşturma kapsamında, görevli 3 memurla birlikte toplam 5 kişi tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 28 Nisan günü Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Polis, o sırada evde bulunan B.K. ile Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nda görevli zabıt katibi G.A.'ı gözaltına aldı. Yapılan aramada, B.K.'ın üzerinde, daralı 117 gram kokain ele geçirildi. Ardından G.A.'ın evine giden ekipler, daralı 10 gram esrar ile 1 hassas terazi buldu. Ayrıca G.A. ve B.K.'ın dijital materyallerine de el konuldu. B.K. ilk ifadesinde, uyuşturucu maddeyi G.A.'dan aldığını söyledi. G.A. ve B.K., 29 Nisan'da tutuklandı. Soruşturma kapsamında olayla ilişkisi olduğu belirlenen K.G. de 10 Haziran'da tutuklandı.

ADLİYE EMANET MEMURLUĞUNDA 6 KİLO KOKAİN EKSİK ÇIKTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, G.A.'ın Adli Emanet Memurluğunda görevli zabıt katibi olması dolayısıyla olayla ilgili soruşturma başlattı. Emanet memurluğunun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünde yapılan kontrolde, 6 kilo kokainin olmadığı anlaşılınca Başsavcılık yeni bir idari soruşturma başlattı.

MALİ RAPORLAR İNCELENDİ

G.A. ve B.K.'ın tutuklandıkları süreçte alınan kolluk ve savcılık ifadelerinde, uyuşturucu madde ödemesinin Bitcoin üzerinden yapılacağına yönelik beyanların bulunması üzerine şüphelilerin genel bankacılık hareketlerinin tespiti amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talebinde bulunuldu. G.A. ve B.K.'ın dijital materyalleri ve MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, şüpheliler arasında uzun süredir uyuşturucu madde trafiği olduğu anlaşıldı.

YENİ ŞÜPHELİLER ORTAYA ÇIKTI

Bu süreçte B.K.'ın avukatının, Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık hükümlerinden müvekkilinin faydalanmak istediğini beyan etmesi üzerine 18 Ağustos'ta B.K.'ın ek ifadesi alındı. B.K. ifadesinde, G.A. ile arasında uyuşturucu madde ticaretine ilişkin detaylı bilgiler verdi. İfadesinde, Adli Emanet Memurluğu’nda görevli zabıt katibi Ö.Ö.'dan (40) uyuşturucu madde aldığını ifade eden B.K., MASAK raporunda da tespiti yapılan para transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

BAZI GÖREVLİLER UYUŞTURUCU MADDE ALINMASINA ARACILIK ETTİ

Soruşturmanın devamında, G.A., Ö.Ö. ve B.K.'ın süreklilik arz edecek şekilde örgütlü bir faaliyet içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları anlaşıldı. B.K.'ın, ayrıca K.G. adlı kişinin G.A.'dan uyuşturucu madde alması için aracılık ettiği, kendisine temin edeceği uyuşturucu maddeyi G.A.'ın yönlendirmesiyle yine Emanet Memurluğunda görevli S.S.'ın (35) yardımıyla aldığına yönelik ifadesi, dijital materyal tespitleriyle doğrulandı.

YOĞUN PARA AKIŞI

MASAK verilerinde yapılan incelemede, G.A.'ın zabıt katibi Ö.Ö.'a 588 bin 832 TL, zabıt katibi S.S.'a 233 bin 535 TL, S.S.'ın G.A.'a 39 bin 62 TL, G.A.'ın zabıt katibi A.Ç.'ye 3 bin 369 TL, A.Ç.'nin G.A.'a 33 bin 42 TL, G.A.'ın E.Y.'ye 16 bin 840 TL, E.Y.'nin G.A.'a 148 bin 80 TL, G.A.'ın B.K.'a 6 bin 200 TL, B.K.'ın da G.A.'a 1 milyon 158 bin 829 TL para gönderdiği tespit edildi. Ayrıca B.K.'ın zabıt katibi Ö.Ö.'a 132 bin 200 TL, B.K.'ın E.Y.'ye 203 bin 791 TL, E.Y.'nin B.K.'a 112 bin 156 TL, S.Ş.'nin B.K.'a 227 bin 500 TL, K.G.'in B.K.'a 224 bin 24 TL ve A.Y.'nin B.K.'a 16 bin TL gönderdiği belirlendi.

2 DOSYA BİRLEŞTİ

Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu’nda 6 kilo kokainin kaybolmasına yönelik soruşturmanın yanı sıra, yine emanet memurluğundan uyuşturucu madde çıkarıldığına yönelik ihbara ilişkin soruşturma dosyaları birleştirildi. Dosya kapsamında 30 Ağustos'ta yürütülen çalışmada Ö.Ö., S.S., E.Y., S.Ş., T.P., A.Ç., K.D., S.K., A.C., C.U., Ali A. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç., K.D., S.K., A.C., C.U., Ali A. ve A.A. ifadelerinin ardından aynı gün serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler E.Y., T.P. ve S.Ş., adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

PARA TRANSFERLERİNİN ÇOĞU UYUŞTURUCU MADDE TEMİNİNE GÖRE YAPILDI

Hakimlikte E.Y., T.P. ve S.Ş. ifadelerinde, uyuşturucu madde trafiğine ilişkin bilgi verdi. Adli Emanet Memurluğunda görevli G.A. ve Ö.A.'ın muhafazaya alınan uyuşturucu maddeleri, B.K. aracılığıyla örgütlü bir yapı içerisinde sattıkları, B.K.'ın, uyuşturucu madde satışı yapan kişileri G.A. ile irtibatlandırdığı, K.G.'in de çevresinde bulunan birçok kişi aracılığıyla da uyuşturucu madde temin ettiği, uyuşturucu madde paralarının çoğunlukla bankacılık sistemi üzerinden gönderildiği, Ö.Ö.'a da uyuşturucu madde kullanıcıları tarafından yoğun para trafiği akışı olduğu anlaşıldı. B.K.'ın el konulan dijitallerinde, süreç içerisinde Ö.Ö. ve G.A. arasında anlaşmazlık yaşandığının anlaşıldığı, söz konusu durumun B.K. tarafından doğrulandığı öğrenildi. B.K.'ın ifadesinde, Bitcoin işi ile ilgilendiğini kabul ettiği, ancak hesaplardaki para transferinin çoğunun uyuşturucu madde teminine göre olduğu yer aldı.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Suçlamaları reddeden Ö.Ö. ifadesinde, "Bu paralar uyuşturucu ticaretinden kazanılmış paralar değildir. Ben H.A.'a oturduğum evi 1 aylığına kiralaması için verdim. Bu daireyi iki Rus aileye kiraladı. Bu kira karşılığı kendisi 15 bin dolar aldı. 2022'nin aralık ayında parayı bana banka yoluyla gönderdi. B.K. borsa ve Bitcoin işiyle uğraşır. B.K.'ın Bitcoin alması için H.A.'a para veriyordum. H.A. da bu parayı B.K.'a veriyordu. Benim adıma Bitcoin hesabı açılmadı. Ben H.A.'a 250 bin lirayı, 2021 ve 2022 yılları arasında vermiştim" dedi. İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Ö.Ö., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşundaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından tutuklandı.

Emanet memurluğunda görevli S.S. da savcılıktaki ifadesinde, suçlamaları reddetti. S.S., G.A. ile dini nikahlı birlikte aynı evde yaşadıklarını, harcamaları ortak yaptıklarını, banka hesap hareketlerindeki trafiğin bu nedenle olduğunu ileri sürdü. S.S. da 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olaya ilişkin yargı süreci başlayacak. (DHA)

DHA