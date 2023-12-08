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Adliyede büyük kavga! Damacanayla kadın polisin burnunu kırdılar

Adliyede büyük kavga! Damacanayla kadın polisin burnunu kırdılar
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Diyarbakır Adliyesi'nde görülen dava öncesi taraflar arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kadın polis memurunun, fırlatılan damacanayla burnu kırıldı. Yaralanan 2'si polis, 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Diyarbakır Adliyesi'nde meydana geldi. Ağır ceza mahkemesinde görülen bir dava öncesi taraflar, adliye koridorunda tartıştı. Tartışma büyüyüp tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kadın polis memurunun burnu, taraflardan birinin fırlattığı damacanayla kırıldı, 1 polis memuruyla taraflardan 1 kişi de yaralandı. Adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatan polis, güvenlik kamerasından olaya karışan 4 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

DHA

Etiketler diyarbakır adliyesi damacana kavga
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