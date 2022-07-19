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AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem

AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem

AFAD'dın verilerine göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. 

Etiketler afad veri derem
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