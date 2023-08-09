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AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 12.1 kilometre altında gerçekleşti.

 AFAD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 20:01'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." açıklamasında bulundu.

Etiketler malatya deprem malatyada deprem
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