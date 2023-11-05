Aile içi kiralık katilli vahşet

Şanlıurfa'daki muhtar cinayetinde cinayeti zanlıları suçlarını itiraf edip, talimatı öldürülen muhtarın babasından ve kardeşinden aldıklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden muhtarın cinayetinde ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Adana’da yakalanan kiralık katiller, talimatı muhtarın babası ve kardeşinden aldıklarını itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Mart ayında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kırbalı Mahallesi Muhtarı B.Ş. (45), evine giderken binanın merdivenlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şenbayram, çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahale ettiği muhtar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, cinayeti işleyen şüpheli veya şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından hayatını kaybeden muhtarın babası H. Ş. ve oğlu N. Ş.’yi gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Delil yetersizliğinden serbest kaldılar

Daha sonra delil yetersizliğinden dolayı H. Ş. ve N. Ş. serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olaya karışan zanlıları belirledi. Polislerin yaptığı operasyonla cinayet zanlıları H.Ç. ve A.A. adlı şahıslar Adana’da gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki sorgularında olayın azmettiricilerinin hayatını kaybeden muhtarın babası H. Ş., kızı N.Ş. ve oğlu N.Ş. olduğunu itiraf etti. Gözaltına alınan aile bireyleri sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayetin mal paylaşımı nedeniyle işlendiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA