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AK Parti adayının seçim minibüsü kundaklandı

AK Parti adayının seçim minibüsü kundaklandı
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Adana'da AK Parti'nin Ceyhan Belediye başkan adayı Erol Kahraman'ın seçim minibüsü kundaklandı.

Olay, dün gece Soysalı Mahallesi’nde meydana geldi. AK Parti Ceyhan Belediye başkan adayı Erol Kahraman’ın yol kenarında park halindeki seçim minibüsü ateşe verildi. Kahraman’ın afişleriyle kaplı olan minibüsten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Aynı gece Erol Kahraman’ın farklı mahallelerindeki afişlerinin de kesildiği saptandı. Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkan Adayı Erol Kahraman yaptığı açıklamada saldırıların kasıtlı olduğunu, ilçede kaos istemediklerini, seçimin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasını arzu ettiklerini söyledi. 

DHA

Etiketler ak parti adana seçim minibüsü kundaklama
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