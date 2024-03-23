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AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı

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Dün Hatay'da Lütfü Savaş'a düzenlenen saldırının ardından bu sefer de Erzurum'da AK Partili aday Recep Karataş ailesiyle birlikte seçim hazırlığındayken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Erzurum’un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş seçim çalışması kapsamında akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı.

Dün Hatay'da Lütfü Savaş'a düzenlenen saldırının ardından bu sefer de Erzurum'da AK Partili aday Recep Karataş ailesiyle birlikte seçim hazırlığındayken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açtı, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Dün Hatay'da Lütfü Savaş'a düzenlenen saldırının ardından bu sefer de Erzurum'da AK Partili aday Recep Karataş ailesiyle birlikte seçim hazırlığındayken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükûnete davet ediyorum.”

Dün Hatay'da Lütfü Savaş'a düzenlenen saldırının ardından bu sefer de Erzurum'da AK Partili aday Recep Karataş ailesiyle birlikte seçim hazırlığındayken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

 

İHA

Etiketler Recep Karataş erzurum saldırı ak partili aday
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