Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, Akdeniz'de saat 10.19'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 110.19'da 6.42 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 5 kilometre olması nedeni ile kıyı kesimlerinden de hissedildi.