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Aksaray'da 20 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı böyle yakalandı

Aksaray'da 20 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı böyle yakalandı
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Aksaray'da 20 yıl önce 2 kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 kardeş, Konya'da gizlendikleri ikametin çatısında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan zanlıların yakalanması ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekipler, 20 yıl önce M.C. ile N.K'yi silahla öldürüp kaçanların Veyis C. ve kardeşi Mahmut C. olduğunu belirledi.

Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, Konya'nın Ereğli ilçesinde bir ikametin çatısında saklanan Veyis C. ve Mahmut C'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Etiketler aksaray cinayet zanlı
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