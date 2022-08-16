Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bayburt’ta bebeği Trabzon’a götüren ambulansa otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Bayburt’ta bebeği Trabzon’a götüren ambulansa otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Bayburt’ta eski hastane kavşağında Trabzon’a acil sevk yapan içerisinde bebek bulunan ambulans su firmasına ait otomobille çarpıştı. Y.A.’nın yönetimindeki 69 XXX ... plakalı ambulans Trabzon güzergahına doğru ilerlerken, kavşaktan çıkış yapan A.Ö. yönetimindeki 34 XXX ... plakalı araçla çarpıştı. Kazada A.Ö., yaralanırken, Trabzon’a bebek sevki yapan ambulansta herhangi bir yaralanma olmadı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan A.Ö’.ye ilk müdahaleleri yaparak, gözetim amacıyla Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürürken, sevk edilen bebek ise bir başka ambulans ile Trabzon’a gönderildi.

Çarpmanın etkisiyle ön kısmında hasar bulunan 34 XXX ... plakalı araç olay yerine gelen trafik ekipleri gözetiminde, çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.