  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bayburt’ta bebeği Trabzon’a götüren ambulansa otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Bayburt’ta bebeği Trabzon’a götüren ambulansa otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Bayburt’ta eski hastane kavşağında Trabzon’a acil sevk yapan içerisinde bebek bulunan ambulans su firmasına ait otomobille çarpıştı. Y.A.’nın yönetimindeki 69 XXX ... plakalı ambulans Trabzon güzergahına doğru ilerlerken, kavşaktan çıkış yapan A.Ö. yönetimindeki 34 XXX ... plakalı araçla çarpıştı. Kazada A.Ö., yaralanırken, Trabzon’a bebek sevki yapan ambulansta herhangi bir yaralanma olmadı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan A.Ö’.ye ilk müdahaleleri yaparak, gözetim amacıyla Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürürken, sevk edilen bebek ise bir başka ambulans ile Trabzon’a gönderildi.
Çarpmanın etkisiyle ön kısmında hasar bulunan 34 XXX ... plakalı araç olay yerine gelen trafik ekipleri gözetiminde, çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

Etiketler BAYBURT KAZA
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı: Şehit ve yaralılar var
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafına Şeyma Subaşı'dan olay hamle
Canlı yayında seçim müjdesi gibi iddia: ''Yeni doğalgaz rezervleri bulundu''
Yıllar sonra ortaya çıkan Erdoğan - Başbuğ ayrıntısı
Atatürk Orman Çiftliği'nden Atatürk'ün adı siliniyor!
Merkez'in faiz kararı öncesi dolar, Euro ve altın yine zirvede
Bahçeli hakkında dikkat çeken iddia: ''4 Eylül'de ilan eder, Kasım'da erken seçime gideriz''
Ukrayna'nın elleri tetikte kadın askerleri her şartta görev yapıyor
Sıcak havalarda terlemeyi azaltacak en doğal çözüm
Günahı olanların geçemeyeceğine inanılıyor: 'Delikli taş'a ziyaretçi akını