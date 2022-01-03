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Amca çocuklarının miras kavgasında 3 kişi hayatını kaybetti

Amca çocuklarının miras kavgasında 3 kişi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında karşı karşıya gelen amca çocukları arasında çıkan kavgada başından tabancayla vurulan 3. kardeş de hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde Seyit Y. (30), Gaffar Mehmet Y. (20) ve Serdar Y. kardeşler, iddiaya göre aralarında miras yüzünden husumet bulunan amca çocukları Mehmet Y. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti. Başlarından vurulan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. olay yerinde hayatını kaybederken Serdar Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin, Mehmet Y.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışması devam ediyor.

Etiketler ölüm kardeş kavga
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