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  4. 01 Şubat 2018 21:00

Ankara vergi dairesinde doğalgaz patlaması

Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada can kaybı ve yaralanan yok.

Ankara vergi dairesinde doğalgaz patlaması
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Ankara'da  Çukurambar semtindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Akşam saat 20.05 sıralarında meydana gelen ve panik yaratan patlama şehrin büyük bir kesiminden de duyuldu. Patlamanın ardından olay yerine de çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken, binanın 2 katında büyük çapta hasar oluştu. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlar da hasar gördü.

VALİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Patlamanın nedenini ilk olarak doğalgaz sıkışması diye açıklayan Vali Topaca, gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan çalışmalarda, olayda sabotaj ihtimalinin ağırlık kazandığını söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Topaca şunları söyledi:

“Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak henüz yüzde 100 sabotaj tespiti yapılmış değil. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyorlar. İlerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz. İki vatandaşımızın patlama esnasında etrafa yayılan cam parçaları ve diğer malzemelerle hafif şekilde yaralandığını tespit ettik. Bunlar hastanelerimize intikal etti, tedavileri yapıldı, taburcu oldular. Bir vatandaşımızın kulağında basınç oluşmuş ama ciddi bir sıkıntı yok. Herhangi bir can kaybının olmaması, maddi hasarlı bir patlama olması, bizi bir nebze olsun rahatlatıyor. Umarım bundan sonra bu tür şeylerle karşılaşmayız, tedbirlerimizi de aldığımızı ifade etmek istiyorum. Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı, onun üzerinde çalışıyoruz. Emniyetten arkadaşlarımız çalışıyor ama sabotaj ihtimali daha güçlü görünüyor.”

Öte yandan patlama nedeniyle binanın 2 katında büyük çapta hasar oluştu.

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