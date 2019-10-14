Ankara'da ''A Takımı'' terörü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde “A Takımı” adı verilen bir grubun adı yeni bir olaya daha karıştı. Grup, son olarak arabada kız arkadaşı ile birlikte oturan Arda Polat isimli doktoru darp etti.

Arda Polat, kız arkadaşı ile birlikte alışveriş yapmak için Keçiören’de bulunan bir markete gitti. Aracını marketin ücretsiz otoparkına park eden Polat ve kız arkadaşı bir süre araçtan inmedi. Kısa süre sonra ellerinde telsiz olan silahlı iki adam arabanın camına vurarak, “Aşağı inin” diye bağırdı.

EVLENİP EVDE OTURUN

Arabasının camına vuranları polis zanneden Polat, kapıyı açarak dışarı çıktı. Arabanın kapısı açılır açılmaz grup, küfrederek Polat'ı darp etti. Polat’ın silahlı olduklarını söylediği grup, “Burada aileler var ahlaksızlık yapamazsınız. Nikah kıyıp evlenip evde oturun” dedi.

POLİSİ ARATMADILAR

Başına gelenler karşısında sessiz kalmayacağını ifade eden Polat, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kız arkadaşımın yaşını sordular. Kimliğini çıkarttı, 23 yaşında olduğunu gösterdi. Bu kez de ‘Ailenin haberi var mı?’ diye sordular. Kız arkadaşım ailesini arıyormuş gibi yapıp 155’i tuşladı ve ‘Polisi arayacağım’ dedi. Aramasına müsaade etmeden onu da arabadan çıkarıp tehdit ettiler. Ardından bana dönerek ne iş yaptığımı sordular. Doktor olduğumu söyledim. Kendi aralarında, ‘Bak şu ahlaksıza bir de doktormuş. Ne yapıyorsun burada muayene mi yapıyorsun?’ diyerek tekrar vurmaya başladılar.”

Polat’ı ve kız arkadaşını darp eden grup, aracın plakasının fotoğrafını çekerek uzaklaştı. Olaydan sonra hastaneye giderek darp raporu alan Polat, karakola gidip şikayetçi oldu.

'A TAKIMI' NEDİR?

A Takımı isimli grup, daha önce de benzer birçok olay ile gündeme geldi. Mavi renkli minibüsler ve beyaz renkli otomobiller ile gezen grubun, ilçedeki halka açık alanlarda, “Ahlak ve adaba aykırı işlerin olup olmadığını” denetlemekle görevlendirildiği iddia edildi. Keçiören’de yaşayan yurttaşların tepki gösterdiği grup, belediyeye iletilen tüm şikayetlere karşın yıllardır dağıtılamadı. Grubun, son yerel seçimlerde AKP'den seçilen eski MHP'li Belediye Başkanı Turgut Altınok'un desteğini aldığı iddia ediliyor.