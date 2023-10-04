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Ankara'da bomba alarmı

Ankara'da bomba alarmı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde şüpheli paket nedeniyle polis ekipleri alarma geçti. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  "Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

Etiketler ankara bomba şüpheli paket
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