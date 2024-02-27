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Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, DEAŞ silahlı terör örgütünün "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti ve fiziki takip sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Etiketler deaş IŞİD gözaltı operasyon
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